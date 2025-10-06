Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 15:08

Цена бензина АИ-92 на бирже достигла рекорда

Цена бензина АИ-92 на бирже обновила рекорд и превысила 74 тыс. рублей за тонну

Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 на сегодняшних торгах вновь обновила рекорд и составила 74,202 тыс. рублей за тонну (+0,46%), с такими данными можно ознакомиться на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части страны равнялась 79,781 тыс. рублей за тонну (-0,72%).

Цена за тонну летнего дизельного топлива составила 71,33 тыс. рублей (+0,53%), межсезонного — 70,362 тыс. рублей (+0,42%), зимнего — 77,407 тыс. рублей (+0,12%). Цена за тонну топочного мазута равнялась 23,073 тыс. рублей (+2,64%).

Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) прибавила 2% — до 76,68 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов составила 19,881 тыс. рублей за тонну (+0,76%).

Ранее сообщалось, что возможные ограничения на некоторых автозаправочных станциях в Краснодарском крае будут временными. Как передает пресс-служба оперативного штаба региона, они будут связаны с логистикой. Также стоит учитывать, что потребность в горюче-смазочных материалах (по большей части речь идет о дизельном топливе) у аграриев выросла на фоне осенней посевной кампании.

бензин
биржи
рекорды
топливо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Воробьев рассказал об обновлении многоквартирных домов в Подмосковье
Развод Константина Ивлева. На кого он променял молодую жену, почему молчит
Увидел родителей и расплакался: в психбольнице изнасиловали ребенка
От сердечного приступа умер известный французский режиссер
Житель Белгорода погиб при ракетном ударе ВСУ
Правительство Москвы объявило победителей премии «В кадре»
Власти ужаснулись количеством потребляемого россиянами сахара в год
Экс-депутат Рады ответил, от кого зависит переизбрание Зеленского
Булыкин раскрыл, чем его удивил матч «Динамо» — «Локомотив»
Египтянин обманом вывез россиянку в Дубай и запретил выезд их дочери
Названа причина эвакуации людей из торгового центра в Долгопрудном
Цена бензина АИ-92 на бирже достигла рекорда
«Абсолютное скотство»: в ГД осудили мигрантов за игры с трупом козла
Блогеры из Африки встретились с российскими коллегами из «Инсайт Люди»
В Госдуме объяснили причины успеха Бабиша на парламентских выборах в Чехии
Принц Уильям странно отозвался о детстве с принцем Гарри
Призер ОИ объяснил отсутствие россиян в заявке ЧМ по спортивной гимнастике
В США вскрыли схему Украины с многомиллионными переплатами за оружие
В Долгопрудном экстренно эвакуируют людей из ТЦ «Город»
ВСУ наносят удары по Белгороду из РСЗО HIMARS
Дальше
Самое популярное
Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!
Общество

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.