Цена бензина АИ-92 на бирже достигла рекорда Цена бензина АИ-92 на бирже обновила рекорд и превысила 74 тыс. рублей за тонну

Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 на сегодняшних торгах вновь обновила рекорд и составила 74,202 тыс. рублей за тонну (+0,46%), с такими данными можно ознакомиться на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части страны равнялась 79,781 тыс. рублей за тонну (-0,72%).

Цена за тонну летнего дизельного топлива составила 71,33 тыс. рублей (+0,53%), межсезонного — 70,362 тыс. рублей (+0,42%), зимнего — 77,407 тыс. рублей (+0,12%). Цена за тонну топочного мазута равнялась 23,073 тыс. рублей (+2,64%).

Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) прибавила 2% — до 76,68 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов составила 19,881 тыс. рублей за тонну (+0,76%).

Ранее сообщалось, что возможные ограничения на некоторых автозаправочных станциях в Краснодарском крае будут временными. Как передает пресс-служба оперативного штаба региона, они будут связаны с логистикой. Также стоит учитывать, что потребность в горюче-смазочных материалах (по большей части речь идет о дизельном топливе) у аграриев выросла на фоне осенней посевной кампании.