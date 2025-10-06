В Краснодарском крае объяснили необходимость ограничений на АЗС Возможные ограничения на некоторых АЗС на Кубани носят временный характер

Возможные ограничения на некоторых автозаправочных станциях в Краснодарском крае будут временными, передает пресс-служба оперативного штаба региона. Отмечалось, что ограничения будут связаны с логистикой. Также стоит учитывать, что потребность в горюче-смазочных материалах (по большей части речь идет о дизельном топливе) у аграриев выросла на фоне осенней посевной кампании.

Информации о массовом закрытии АЗС в муниципалитетах в министерство [ТЭК и ЖКХ региона] не поступало. Возможные ограничения на отдельных заправках носят временный характер, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что российские независимые АЗС оказались под угрозой закрытия из-за перебоев с поставками топлива и нехватки бензина. В Российском топливном союзе указывают на две ключевые проблемы: сокращение биржевых продаж, а также срывы сроков поставок.

Ранее в Минэнерго сообщали, что ведомство планирует удержать рост цен на бензин в предстоящем, 2026 году в пределах, близких к уровню инфляции. Там добавили, что фактическая стоимость топлива на АЗС может незначительно отклоняться от инфляционных показателей. Это связано с возможными изменениями тарифов естественных монополий и корректировками в налоговом законодательстве.