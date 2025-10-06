Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 14:16

В Краснодарском крае объяснили необходимость ограничений на АЗС

Возможные ограничения на некоторых АЗС на Кубани носят временный характер

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Возможные ограничения на некоторых автозаправочных станциях в Краснодарском крае будут временными, передает пресс-служба оперативного штаба региона. Отмечалось, что ограничения будут связаны с логистикой. Также стоит учитывать, что потребность в горюче-смазочных материалах (по большей части речь идет о дизельном топливе) у аграриев выросла на фоне осенней посевной кампании.

Информации о массовом закрытии АЗС в муниципалитетах в министерство [ТЭК и ЖКХ региона] не поступало. Возможные ограничения на отдельных заправках носят временный характер, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что российские независимые АЗС оказались под угрозой закрытия из-за перебоев с поставками топлива и нехватки бензина. В Российском топливном союзе указывают на две ключевые проблемы: сокращение биржевых продаж, а также срывы сроков поставок.

Ранее в Минэнерго сообщали, что ведомство планирует удержать рост цен на бензин в предстоящем, 2026 году в пределах, близких к уровню инфляции. Там добавили, что фактическая стоимость топлива на АЗС может незначительно отклоняться от инфляционных показателей. Это связано с возможными изменениями тарифов естественных монополий и корректировками в налоговом законодательстве.

Краснодарский край
АЗС
ограничения
оперштабы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назначена проверка после смерти россиянина, которого не госпитализировали
Удар HIMARS по Белгороду 6 октября: что известно, блэкаут, жертвы
Глава поискового отряда оценил шансы найти пропавшую в тайге семью живой
Воробьев рассказал об обновлении многоквартирных домов в Подмосковье
Развод Константина Ивлева. На кого он променял молодую жену, почему молчит
Увидел родителей и расплакался: в психбольнице изнасиловали ребенка
От сердечного приступа умер известный французский режиссер
Житель Белгорода погиб при ракетном ударе ВСУ
Правительство Москвы объявило победителей премии «В кадре»
Власти ужаснулись количеством потребляемого россиянами сахара в год
Экс-депутат Рады ответил, от кого зависит переизбрание Зеленского
Булыкин раскрыл, чем его удивил матч «Динамо» — «Локомотив»
Египтянин обманом вывез россиянку в Дубай и запретил выезд их дочери
Названа причина эвакуации людей из торгового центра в Долгопрудном
Цена бензина АИ-92 на бирже достигла рекорда
«Абсолютное скотство»: в ГД осудили мигрантов за игры с трупом козла
Блогеры из Африки встретились с российскими коллегами из «Инсайт Люди»
В Госдуме объяснили причины успеха Бабиша на парламентских выборах в Чехии
Принц Уильям странно отозвался о детстве с принцем Гарри
Призер ОИ объяснил отсутствие россиян в заявке ЧМ по спортивной гимнастике
Дальше
Самое популярное
Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!
Общество

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.