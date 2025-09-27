Власти рассказали, как планируют удержать рост цен на бензин Минэнерго планирует удержать рост цен на бензин близким к инфляции

Министерство энергетики России планирует удержать рост цен на бензин в предстоящем 2026 году в пределах, близких к уровню инфляции, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Там добавили, что фактическая стоимость топлива на автозаправочных станциях может незначительно отклоняться от инфляционных показателей. Это связано с возможными изменениями тарифов естественных монополий и корректировками в налоговом законодательстве.

Ключевой задачей остается сохранение ценовой динамики в рамках инфляционных параметров. Конечные цены на АЗС могут незначительно отличаться от общестранового индекса потребительских цен, — указали в ведомстве.

Ранее стало известно, что перебои с поставками топлива на некоторых автозаправочных станциях Ростовской области носят локальный характер. Проблемы затрагивают в основном северные районы. В зонах с нарушениями снабжения отсутствуют крупные сетевые операторы, что создает сложности с логистикой.

Губернатор Михаил Развожаев говорил, что в Севастополе на АЗС доставлен значительный объем бензина АИ-95. Он добавил, что граждане скупили трехдневный запас топлива, и призвал прекратить подобные действия. Он заверил, что ситуация с бензином АИ-95 нормализуется в ближайшие дни. Причина перебоев, по его словам, связана с плановыми работами на нефтеперерабатывающих заводах и последствиями атак ВСУ.