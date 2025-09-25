Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 сентября 2025 в 19:12

Ситуация с бензином в Севастополе стабилизируется в ближайшие дни

Развожаев призвал жителей Севастополя не запасаться бензином впрок

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На АЗС в Севастополь доставили большой объем бензина АИ-95, рассказал губернатор Михаил Развожаев. В эфире СТВ он заявил, что граждане купили трехдневный запас топлива, и призвал не делать этого.

Каждый в этой ситуации думает, что надо какой-то запас сформировать, старались закупить впрок, но этого делать не нужно. Я гарантированно заявляю, что все необходимые запасы движутся в сторону Севастополя и ежедневно будут пополняться, — рассказал он.

Развожаев отметил, что ситуация с бензином АИ-95 стабилизируется в ближайшие дни. Причиной перебоев он назвал регламентные мероприятия на нефтеперерабатывающих заводах и последствия атак ВСУ.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что перебои с топливом АИ-92 в регионе устранят за две недели. При этом, по его словам, АЗС обеспечат нужным количеством бензина марки АИ-95 в течение двух дней.

Тем временем губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предупредил о возможных перебоях на АЗС. Он назвал причину — логистические сложности при отгрузке топлива с нефтеперерабатывающих заводов. Артамонов попросил не поддаваться панике и не вестись на провокации.

топливо
бензин
АЗС
Севастополь
