25 декабря 2025 в 18:56

«Они не допустят»: на Западе предрекли Зеленскому фатальный конец

Капитан Лисовский: Зеленского ждет госпереворот в случае вывода ВСУ из Донбасса

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Возможное согласие президента Украины Владимира Зеленского на вывод украинских войск из Донбасса может обернуться госпереворотом, высказал мнение военный эксперт, капитан Мацей Лисовский в беседе с польским порталом Fakt. По его словам, подразделения нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), которые считаются на Украине элитными, не допустят такого развития событий.

Я не сомневаюсь, что часть элитных подразделений, связанных с «Азовом», вполне может решиться на военный переворот. Их настроения хорошо известны, они не изменились. Я убедился в этом, пообщавшись с украинскими военнослужащими, — сказал польский офицер.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии оборонного ведомства заявил, что обрушение обороны ВСУ неизбежно, и западные партнеры Киева это понимают. По его словам, такой вариант развития событий был очевиден с самого начала проведения специальной военной операции.

До этого президент Владимир Путин констатировал, что полученный российскими военными в ходе специальной военной операции опыт позволяет увеличивать темпы наступления на стратегически важных направлениях. По словам главы государства, этому будут способствовать занятые позиции и созданные за последние месяцы плацдармы.

Владимир Зеленский
Украина
госпереворот
Азов
ВСУ
Донбасс
