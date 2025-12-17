Путин заявил о наращивании темпов наступления на ключевых направлениях СВО Путин: полученный на СВО опыт позволяет увеличивать темпы наступления

Полученный российскими военными в ходе специальной военной операции опыт позволяет увеличивать темпы наступления на стратегически важных направлениях, заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России президент Владимир Путин. По его словам, за последние месяцы войска создали новые плацдармы. Трансляцию выступления главы государства ведет пресс-служба Кремля.

Занятые позиции, созданные за последние месяцы плацдармы и, конечно, полученный в боях уникальный тактический и оперативный опыт прорыва глубокой обороны противника позволяют наращивать темпы наступления на стратегически важных направлениях, — сказал верховный главнокомандующий.

Ранее Путин заявил, что за спиной украинских властей стоит потенциал стран-участниц НАТО. По словам российского лидера, Альянс беспрерывно оказывает Киеву военную помощь. Но даже в таких сложных условиях военнослужащие Вооруженных сил РФ показывают высокую боеспособность, добавил президент.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиция России по поводу идеи размещения западных контингентов на Украине последовательна и хорошо известна. Так он прокомментировал сообщения «коалиции желающих» о возможности появления воинского континента ЕС на украинской территории после подписания мирного соглашения.