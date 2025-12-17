Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 14:03

«Мы уже знаем»: Путин раскрыл, кто стоит за спиной киевских властей

Путин заявил, что за спиной Киева стоит военный потенциал НАТО

Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны РФ заявил, что за спиной украинских властей стоит потенциал стран — участниц НАТО. По его словам, Альянс беспрерывно оказывает Киеву военную помощь. Трансляцию выступления главы государства ведет пресс-служба Кремля.

Мы уже знаем, что за спиной киевского режима [стоит] потенциал стран — членов НАТО. Беспрерывно идет масштабная военная помощь, [на Украину] направляются советники, инструкторы, наемники, — подчеркнул президент.

В таких сложных условиях военнослужащие Вооруженных сил РФ показывают высокую боеспособность, отметил он. Возможности российской армии постоянно развиваются, непрерывно идет работа по ее укреплению, добавил глава государства. Кроме того, он указал на повышение эффективности оборонной промышленности России.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиция России по поводу идеи размещения западных контингентов на Украине последовательна и хорошо известна. Так он прокомментировал сообщения «коалиции желающих» о возможности появления воинского континента ЕС на украинской территории после подписания мирного соглашения.

Владимир Путин
Украина
НАТО
Киев
