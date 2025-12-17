«Мы уже знаем»: Путин раскрыл, кто стоит за спиной киевских властей

Президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны РФ заявил, что за спиной украинских властей стоит потенциал стран — участниц НАТО. По его словам, Альянс беспрерывно оказывает Киеву военную помощь. Трансляцию выступления главы государства ведет пресс-служба Кремля.

Мы уже знаем, что за спиной киевского режима [стоит] потенциал стран — членов НАТО. Беспрерывно идет масштабная военная помощь, [на Украину] направляются советники, инструкторы, наемники, — подчеркнул президент.

В таких сложных условиях военнослужащие Вооруженных сил РФ показывают высокую боеспособность, отметил он. Возможности российской армии постоянно развиваются, непрерывно идет работа по ее укреплению, добавил глава государства. Кроме того, он указал на повышение эффективности оборонной промышленности России.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиция России по поводу идеи размещения западных контингентов на Украине последовательна и хорошо известна. Так он прокомментировал сообщения «коалиции желающих» о возможности появления воинского континента ЕС на украинской территории после подписания мирного соглашения.