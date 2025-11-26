В Гвинее-Бисау происходит военный переворот, в результате которого президент страны Умару Сисоку Эмбало был задержан вооруженными силами, сообщило издание Jeune Afrique. Глава государства лично связался с редакцией по телефону и сообщил о своем аресте. Он также заявил, что организатором государственного переворота является начальник Генерального штаба армии.

Умаро Сиссоко Эмбало сообщил , что был арестован в среду, 26 ноября, около полудня, в своем кабинете в президентском дворце. Одновременно были арестованы <...> генерал Бьяге На Нтан, заместитель начальника Генерального штаба генерал Мамаду Туре и министр внутренних дел Боче Канде, — сказано в материале.

Ранее на Мадагаскаре правоохранительные органы задержали двух иностранных граждан по обвинению в организации подготовки государственного переворота. Они планировали совершить действия против действующего президента страны Микаэля Рандрианирины.

До этого депутат Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru высказал предположение, что украинское общество желает нового государственного переворота по причине понимания масштабов коррупции среди киевских властей. По его словам, сложилась политическая традиция превращать каждого нового лидера в объект для насмешек и ненависти.