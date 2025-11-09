Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 17:44

Два иностранца хотели устроить госпереворот в одной стране

Двух иностранцев задержали за организацию госпереворота на Мадагаскаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Мадагаскаре задержаны двое иностранных гражданина по подозрению в подготовке государственного переворота, сообщает RFI. Отмечается, что они планировали действия против президента страны Микаэля Рандриаринины.

По данным главы разведки Рюфена Тулудзару Лебириа, оба подозреваемых проживают на территории Мадагаскара более пяти лет и занимаются предпринимательской деятельностью. В ходе ночного обыска 7–8 ноября в доме одного из задержанных были обнаружены существенные суммы денег: 2 млрд мадагаскарских ариари неустановленного происхождения, а также иностранная валюта. Кроме того, изъято шесть единиц огнестрельного оружия — три охотничьих ружья и три автоматических пистолета.

Лебириа уточнил, что задержанные не являются гражданами европейских стран или выходцами из Южной Азии. По версии следствия, их целью было организовать покушение на президента. В настоящее время устанавливаются возможные организаторы заговора, а правоохранительные органы продолжают поиски второй группы из трех подозреваемых лиц.

Ранее МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок на Мадагаскар из-за внутреннего кризиса. На острове продолжаются протесты, перерастающие в столкновения с полицией, есть жертвы, действует комендантский час. Туристам советуют избегать мест массового скопления людей.

Мадагаскар
происшествия
президенты
госперевороты
