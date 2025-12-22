«Сокрушили Европу»: Орбан вынес вердикт санкционной политике против России Орбан заявил, что санкции против России нанесли удар по самой Европе

Европейская экономика пострадала от санкций против Москвы сильнее, чем российская, заявил в соцсети Х премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, Брюссель обещал, что ограничения раздавят РФ. Однако в реальности они сокрушили саму Европу, считает политик.

Брюссель пообещал, что санкции раздавят Россию. Вместо этого они сокрушили Европу. Цены на энергоносители резко возросли, конкурентоспособность рухнула, а Европа отстает. Это цена плохих решений. Нужны переговоры, а не эскалация, — написал глава кабмина.

Ранее он говорил, что лишь определенные группы желают продолжения боевых действий на Украине. По его мнению, к заинтересованным сторонам относятся наивные политики, банкиры и торговцы оружием. Орбан также добавил, что страны Европы заслуживают лучшего, а именно мира.

Выступая на антивоенном митинге с активистами партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», политик подверг резкой критике главу европейской дипломатии Каю Каллас. Он осудил ее попытки обострить конфликт с Москвой. Венгерский премьер сравнил Каллас с Наполеоном и Адольфом Гитлером. Он также высмеял «великие» европейские традиции, связанные с нападениями на Россию.