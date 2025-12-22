Новый год-2026
Сладков ответил на главный вопрос о мобилизации в 2026 году в рамках СВО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Военная спецоперация в 2026 году продолжится, заявил военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, которые приводит M.RU, при этом новая волна мобилизации в России не планируется. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

Мы не собираемся останавливаться, вот это — основная, генеральная мысль… Мобилизации не будет. Почему? Потому что мы уже к первому декабря набрали больше людей, чем было запланировано, — подчеркнул Сладков.

Как отметил военкор, одним из ключевых приоритетов на 2026 год станет развитие и укомплектование подразделений, работающих с беспилотными системами. Речь идет о специалистах по управлению наземными, надводными и воздушными дронами.

Сладков также уточнил, что процесс формирования таких подразделений ранее сталкивался с трудностями, однако в настоящее время они, по его словам, преодолены. Он добавил, что в ближайшее время планируется в сжатые сроки укомплектовать именно новые профильные подразделения.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не проводит массовой мобилизации, тем более принудительной. Глава государства подчеркнул, что армии хватает личного состава. Он также отметил, что на Украине совсем другая ситуация.

