Психиатр предупредил об опасности недобросовестных психологов

Недобросовестные психологи могут нанести вред пациентам, рассказал «Радио 1» врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович. Он отметил, что порог входа в профессию сейчас очень низкий.

Хотите удивиться? Стать психологом-консультантом можно за 3 тыс. рублей удаленно, за один день, — рассказал Федорович.

По мнению психиатра, при походе к такому специалисту можно получить только шаблонные советы или поверхностные техники вместо реальной помощи. Он посоветовал всегда проверять образование специалиста, избегать тех, кто предлагает быстрый результат и гарантии.

