22 декабря 2025 в 17:45

Психиатр предупредил об опасности недобросовестных психологов

Психиатр Федорович: недобросовестные психологи могут навредить пациентам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Недобросовестные психологи могут нанести вред пациентам, рассказал «Радио 1» врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович. Он отметил, что порог входа в профессию сейчас очень низкий.

Хотите удивиться? Стать психологом-консультантом можно за 3 тыс. рублей удаленно, за один день, — рассказал Федорович.

По мнению психиатра, при походе к такому специалисту можно получить только шаблонные советы или поверхностные техники вместо реальной помощи. Он посоветовал всегда проверять образование специалиста, избегать тех, кто предлагает быстрый результат и гарантии.

Ранее диетолог Алексей Калинчев рассказал, что проблему ожирения необходимо решать у нескольких специалистов — диетолога, психиатра и эндокринолога. Он отметил, что часто у пациентов с лишним весом есть другие сопутствующие заболевания.

