В Кремле отреагировали на убийство генерала Сарварова Песков назвал трагедией убийство генерала Сарварова в Москве

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал трагедией убийство начальника управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. В эфире RT он подчеркнул, что расследованием займутся специальные службы.

Это, конечно, ужасное убийство. Это трагедия. И специальные службы проведут расследование. Они сделают то, что должны в таком случае, — отметил Песков.

Сарваров погиб при подрыве его автомобиля утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве. По предварительной информации, взрывное устройство было заложено под днищем Kia Sorento. В СК сообщили, что к подрыву Сарварова могут быть причастны украинские спецслужбы.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что убийство Сарварова выглядит тревожным совпадением с текущими политико-дипломатическими событиями. Он отметил, что рассуждения о возможном влиянии убийства на переговоры по Украине преждевременны и требуют осторожности. При этом замминистра подчеркнул, что Москва не делает прямых выводов, но не может не учитывать общий контекст происходящего.