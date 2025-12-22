Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 18:06

В Кремле отреагировали на убийство генерала Сарварова

Песков назвал трагедией убийство генерала Сарварова в Москве

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал трагедией убийство начальника управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. В эфире RT он подчеркнул, что расследованием займутся специальные службы.

Это, конечно, ужасное убийство. Это трагедия. И специальные службы проведут расследование. Они сделают то, что должны в таком случае, — отметил Песков.

Сарваров погиб при подрыве его автомобиля утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве. По предварительной информации, взрывное устройство было заложено под днищем Kia Sorento. В СК сообщили, что к подрыву Сарварова могут быть причастны украинские спецслужбы.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что убийство Сарварова выглядит тревожным совпадением с текущими политико-дипломатическими событиями. Он отметил, что рассуждения о возможном влиянии убийства на переговоры по Украине преждевременны и требуют осторожности. При этом замминистра подчеркнул, что Москва не делает прямых выводов, но не может не учитывать общий контекст происходящего.

Кремль
Дмитрий Песков
убийства
генералы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Голикова раскрыла тенденцию к росту людей старшего возраста
В Москве заметили необычные «подснежники» в декабре
Вице-президент США послал американцев «отведать фекалий»
Лавров дал США четкий сигнал после захвата танкеров в Карибском море
Семья посадила на рейс умершую бабушку
Трагедия в семье, критика либералов, сериал об СВО: где сейчас Жигунов
Путин и Рахмон решили усилить борьбу с насилием после трагедии в Одинцово
«Ничего не сотворил»: политолог о вероятности импичмента Трампа
Россиян хотят пересадить в дирижабли
Раскрыта дата прощания с девочкой, погибшей при атаке ВСУ на Севастополь
«Похоронить невозможно»: продюсер Леонид Дзюник о карьере певицы Долиной
Опасный праздничный стол: какие продукты нельзя давать домашним питомцам
Капсула отеля во Внуково «заперла» девушку
В Белом доме отреагировали на слухи о расколе между Рубио и Уиткоффом
Загадочная воронка появилась в европейской стране и затянула лодки
Звезда «Что? Где? Когда?» покинет должность полпреда правительства в КС
«Повышают ставки»: член ОП о перспективах завершения конфликта на Украине
В Крыму вынесли приговор избившим боксера Двали и его товарища
В Госдуме сообщили плохую новость для навязчивых продавцов
Главного борца с коррупцией отправили в купянскую «мясорубку»
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.