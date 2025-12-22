Рак легких, «Тайны следствия», просьба Жигунова: как живет Дмитрий Поднозов

Актер Сергей Жигунов обратился к поклонникам с просьбой в связи с болезнью своего коллеги Дмитрия Поднозова. Что о нем известно, в каких фильмах он играл, как живет Поднозов?

Что Жигунов сказал о Поднозове

Как сообщил Жигунов, 64-летний актер нуждается в срочной медицинской помощи. В Telegram-канале он опубликовал призыв Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк» поддержать сбор в пользу тяжелобольного Поднозова. По словам актера, недавно у его коллеги обнаружили рак легких.

«Дорогие зрители, друзья и коллеги, у нас случилась беда. У художественного руководителя театра Дмитрия Поднозова диагностировали рак легких с метастазами в мозг. События развиваются очень быстро, и сейчас еще не до конца понятно, какое именно лечение и в каком порядке будет проводиться. Но уже сейчас необходимо оплачивать консультации, анализы, все перемещения, многочисленные сопутствующие процедуры, в перспективе — сложную и дорогую реабилитацию. Мы не сдаемся и стараемся делать все, что возможно, и настолько быстро, насколько возможно», — написал звезда «Моей прекрасной няни».

Актер также напомнил, что Поднозов в связи с недугом отойдет от дел театра «Особняк». Он не сможет принимать участие в спектаклях, хотя почти весь репертуар был завязан именно на нем.

«Мы пока не знаем, какая судьба ждет театр. Напишем об этом, как только будет хоть какая-то ясность. Но пока самое главное — поддержать Дмитрия», — добавил Жигунов.

Сергей Жигунов Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Чем известен Поднозов

Дмитрий Поднозов родился в Ленинграде в 1961 году. Его отец — сотрудник уголовного розыска, мать — медицинский работник. После завершения обучения в школе Поднозов подал документы на поступление в театральные вузы Москвы и Ленинграда, в итоге был принят был принят в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ныне — Российский государственный институт сценических искусств) в мастерскую народного артиста СССР Рубена Агамирзяна.

В 1984 году Поднозов по распределению был направлен в город Советск Калининградской области, однако в местном театре произошел пожар, и театральная деятельность приостановилась. Дмитрий переехал в Псков и несколько лет отработал в городском театре. Отмечается, что уже тогда артист был одержим идеей создания собственного театра.

В 1989 году Поднозов вместе с Тамарой Крехно и Игорем Лариным основали театр «Особняк». Дмитрий вкладывал в свое детище все заработанные средства. В 1990-е театр стал узнаваем, а труппа совершила первые гастроли, в том числе в страны Европы и США. В 2019-м в «Особняке» состоялась премьера моноспектакля LЕD, где Поднозов сыграл сразу несколько художественных образов.

Карьера Дмитрия в кино началась в 1987 году с участия в экранизации повести Сергея Высоцкого «Среда обитания». В начале 2000-х годов актер стал активно сниматься в российских сериалах и фильмах. Первая главная роль у Поднозова состоялась в 2005 году — в «Sказке O Sчастье», где он сыграл майора Ключевского. Зрители также знают артиста по сериалам «Тайны следствия», «Литейный», «Оффлайн» и многих других. Одна из последних его работ в полном метре — картина «Кончится лето», где он сыграл отца главного героя.

