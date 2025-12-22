«Выглядит смехотворно»: раскрыто, зачем Зеленский вводит санкции против КНР

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал санкции против Китая, стремясь произвести впечатление на США и Евросоюз, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. По его словам, введенные ограничения никак не скажутся на жизни граждан КНР.

Это заболевание — мания величия. По факту санкции [против Китая] кардинально ни на что не повлияют. Зеленский пытается убедить свое ближайшее окружение в том, что он еще представляет какую-то значимость. Очевидно, что это не действует ни на Москву, ни на Вашингтон и уже мало впечатляет европейцев. Если раньше у них были какие-то ощущения, то после всех историй, связанных, например, с выпуском новой директивы в США, все это выглядит смехотворно, особенно когда Зеленский пытается угрожать. Я бы отнес это не к сенсационным заявлениям, а к очередному свидетельству нездоровья людей, которые выполняют функции марионеток, — высказался Климов.

Ранее Зеленский объявил о введении санкций против китайских граждан, участвующих в российском военно-промышленном комплексе. Он также подчеркнул, что Украина продолжит согласовывать свою санкционную политику с западными союзниками.