08 февраля 2026 в 03:35

В России для новорожденных введут новые тесты на редкие болезни

Генетик Куцев: весной младенцев начнут проверять на два врожденных заболевания

Фото: Maria Zaitceva/Russian Look/Global Look Press
С 1 апреля 2026 года в России расширяется программа неонатального скрининга новорожденных, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава РФ Сергей Куцев. К стандартной проверке добавятся два новых тяжелых наследственных заболевания.

По решению Минздрава РФ, младенцев будут обследовать на Х-сцепленную адренолейкодистрофию и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот. Это редкие, но опасные болезни, приводящие к тяжелой инвалидности. Их раннее выявление позволяет вовремя начать лечение и предотвратить развитие осложнений.

Включение <…> в расширенный неонатальный скрининг позволит на ранних стадиях выявлять заболевания, начать своевременное лечение и профилактировать тяжелую инвалидизацию, — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что в США младенец умер от листериоза, вызванного тем, что его мать пила непастеризованное молоко во время беременности. Департамент здравоохранения Нью-Мексико официально подтвердил факт трагедии и выпустил предупреждение для населения об опасности сырых молочных продуктов.

