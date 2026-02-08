В России для новорожденных введут новые тесты на редкие болезни

С 1 апреля 2026 года в России расширяется программа неонатального скрининга новорожденных, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава РФ Сергей Куцев. К стандартной проверке добавятся два новых тяжелых наследственных заболевания.

По решению Минздрава РФ, младенцев будут обследовать на Х-сцепленную адренолейкодистрофию и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот. Это редкие, но опасные болезни, приводящие к тяжелой инвалидности. Их раннее выявление позволяет вовремя начать лечение и предотвратить развитие осложнений.

Включение <…> в расширенный неонатальный скрининг позволит на ранних стадиях выявлять заболевания, начать своевременное лечение и профилактировать тяжелую инвалидизацию, — пояснил эксперт.

