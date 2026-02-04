Зимняя Олимпиада — 2026
Младенец умер из-за пристрастия своей матери к молоку

В США младенец умер от листериоза из-за выпитого матерью сырого молока

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В США младенец умер от листериоза, вызванного тем, что его мать пила непастеризованное молоко во время беременности, сообщает таблоид People. Департамент здравоохранения Нью-Мексико официально подтвердил факт трагедии и выпустил предупреждение для населения об опасности сырых молочных продуктов.

Личности погибшего младенца и его матери в интересах следствия не разглашаются. Cпециалисты клиники Мэйо в беседе с журналистами напомнили, что листериоз — это тяжелая бактериальная инфекция, которая передается через зараженную пищу. Для новорожденных это заболевание смертельно опасно и проявляется через вялость, отказ от еды и серьезные проблемы с дыханием. Медики продолжают изучать детали инцидента, чтобы установить точную цепочку заражения.

На фоне трагического случая эксперты вновь обратились к беременным американкам с настоятельной рекомендацией строго соблюдать диету. Чтобы минимизировать риски для жизни плода, врачи призывают полностью исключить из рациона непастеризованное молоко и сырую рыбу.

Ранее жителя американского штата Пенсильвания приговорили к двум пожизненным заключениям за убийство жены и тещи. Его 33-летний сын попытался обезоружить отца, но сам получил пулевое ранение. Причиной кровавой расправы стал обычный бытовой конфликт — спор о том, кто должен готовить ужин.

