07 февраля 2026 в 18:59

Китай пригрозил США отменить визит Трампа из-за Тайваня

FT: Пекин угрожает отменить визит Трампа в Китай из-за оружия для Тайваня

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
Пекин предупредил Вашингтон, что планируемая крупная сделка по поставкам вооружений Тайваню может привести к срыву запланированного на апрель визита президента США Дональда Трампа в КНР, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, Белый дом готовит пакет из четырех систем вооружений для острова, включая противотанковые ракеты Patriot.

Китай предупреждает, что продажа США оружия Тайваню может угрожать визиту Трампа в апреле, — говорится в публикации.

Тем не менее часть экспертов полагает, что Китай блефует и не станет отменять апрельский визит Трампа. В то же время собеседники издания не исключают, что американский лидер сам отложит продажу оружия Тайваню до своего возвращения из КНР.

Как сообщает FT, администрация США готовит для Тайваня новый крупный пакет из четырех систем вооружений, который дополнит рекордную сделку на $11,1 млрд, анонсированную в декабре. Помимо ракет Patriot, Тайбэй сможет приобрести ЗРК NASAMS, усовершенствованную ракету «земля-воздух» и две другие системы. Общая стоимость нового пакета может достичь $20 млрд.

Ранее журнал Foreign Policy написал, что Соединенные Штаты терпят «тихое поражение» в Азии. По мнению авторов статьи, администрация американского президента Дональда Трампа пошла на ряд уступок Китаю, ослабив поддержку своих союзников в регионе.

США
Китай
визиты
Дональд Трамп
Тайвань
оружие
