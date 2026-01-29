В США раскрыли, как Белый дом «тихо» проигрывает Китаю Foreign Policy: США терпят тихое поражение в Азии из-за уступок Китаю

Соединенные Штаты терпят «тихое поражение» в Азии, пишет журнал Foreign Policy. По мнению авторов статьи, администрация американского президента Дональда Трампа пошла на ряд уступок Китаю, ослабив поддержку своих союзников в регионе.

Политологи Мира Рапп-Хупер и Эли Ратнер утверждают, что Трамп изменил традиционной политике США последних 20 лет. Они считают, что эти шаги были попыткой добиться расположения председателя КНР Си Цзиньпина перед визитом главы Белого дома в Китай в 2026 году.

В статье указывается, что США смягчили экспортные ограничения для Пекина, не ввели санкции за кибератаки и меньше поддерживают партнеров в Азии. Авторы считают, что в обмен Вашингтон получит лишь теплый прием и небольшую торговую сделку.

Такое поведение, по мнению авторов FP, показывает странам Азии, что на союз с США нельзя полностью полагаться. Примером называется случай, когда Трамп не поддержал публично японского премьера Такаити Санаэ после ее жестких заявлений о Тайване, на которые резко отреагировал Китай.

Также отмечается, что американский президент не стал комментировать масштабные китайские военные учения вокруг Тайваня. В новой стратегии обороны США Тайвань вообще не упоминается.

Журнал предупреждает, что если такая политика продолжится, союзники Вашингтона разочаруются и начнут сами договариваться с Пекином. В качестве примера приводится недавний визит премьер-министра Канады Марка Карни в КНР.

Ранее FP писала, что политика Трампа во многом напоминает курс бывшего американского лидера Теодора Рузвельта и может столкнуться с общественным противодействием в США и странах Латинской Америки. По мнению экспертов, игнорирование исторических уроков чревато для Вашингтона серьезными последствиями.