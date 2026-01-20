Трампа предупредили о повторении судьбы Рузвельта FP: политика Трампа может привести к сопротивлению в США и Латинской Америке

Политика президента США Дональда Трампа во многом напоминает курс бывшего американского лидера Теодора Рузвельта и может столкнуться с общественным противодействием в США и странах Латинской Америки, написали в статье для Foreign Policy профессор Уорикского университета Том Лонг и доцент Кембриджского университета Карстен-Андреас Шульц. По мнению экспертов, игнорирование исторических уроков чревато для Вашингтона серьезными последствиями.

Авторы считают, что действия Соединенных Штатов в отношении Венесуэлы могут обернуться для Трампа не ожидаемым эффектным результатом, а «болезненным уроком истории», несмотря на сравнение этих шагов с эпизодом из блокбастера. Возможное похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро актуализирует воспоминания о прошлых американских интервенциях в регионе.

В частности, они напоминают о поддержке США свержения президента Чили Сальвадора Альенде в 1973 году и о вторжении в Панаму в 1989 году, после которого панамский лидер Мануэль Норьега был захвачен и осужден по обвинениям в торговле наркотиками.

Несмотря на некоторое сходство, основополагающее видение Трампа больше напоминает политику начала XX века тогдашнего президента Рузвельта. Таким образом, политика Трампа столкнется с теми же дилеммами: сопротивляющиеся требованиям США лидеры других стран, общественное противодействие в США и ​​Латинской Америке, а также дорогостоящие циклы интервенции и сокращения расходов, — говорится в статье.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков предположил, что американский лидер вряд ли помилует и освободит президента Венесуэлы. Эксперт отметил, что судебный процесс над Мадуро будет громким. При этом он не исключил и вынесения оправдательного приговора.