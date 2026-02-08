Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026 в 01:33

Украинские БПЛА нацелились на один из российских городов

Кравченко: угроза атаки беспилотников начала действовать в Новороссийске

Системы экстренного оповещения Системы экстренного оповещения Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Новороссийске введен режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов, соответствующее предупреждение распространил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. Жителям рекомендовано соблюдать меры безопасности.

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников, — уточнил градоначальник.

Власти призвали граждан быть бдительными и следовать инструкциям. Для тех, кто находится в своих квартирах или домах, главная рекомендация — не подходить к окнам. Укрыться следует в комнатах, окна которых не ориентированы на морское побережье, либо в помещениях без оконных проемов, имеющих капитальные стены.

Людям, оказавшимся на улице в этот момент, необходимо как можно быстрее найти укрытие. В качестве безопасных мест указаны цокольные этажи ближайших зданий, подземные пешеходные переходы или паркинги.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны за шесть часов уничтожили 10 украинских беспилотников самолетного типа. Пресс-служба Министерства обороны России проинформировала, что воздушные цели были перехвачены в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени. По пять беспилотных летательных аппаратов было сбито над территорией Белгородской и Брянской областей.

