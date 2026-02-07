Силы ПВО оставили без «крыльев» 10 украинских беспилотников Минобороны РФ: силы ПВО сбили 10 дронов над Белгородской и Брянской областями

Системы противовоздушной обороны за шесть часов уничтожили 10 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Воздушные цели были перехвачены в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени.

Согласно официальному сообщению военного ведомства, дежурные расчеты ПВО своевременно обнаружили и нейтрализовали все воздушные угрозы. По пять беспилотных летательных аппаратов было сбито над территорией Белгородской и Брянской областей.

В период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ, — уточняется в сообщении.

Подобные атаки стали регулярными для приграничных регионов России. Системы ПВО постоянно находятся в состоянии повышенной готовности для защиты критической инфраструктуры и населенных пунктов от проникновения дронов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины совершили массированный налет беспилотных летательных аппаратов на Россию в ночь на субботу, 7 февраля. По подсчетам Минобороны РФ, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено 82 цели.