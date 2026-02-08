Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026 в 01:45

В трех аэропортах России введены ограничения в работе

Росавиация: аэропорты Волгограда, Геленджика и Краснодара прекратили полеты

Аэропорты Волгограда, Геленджика и Краснодара (Пашковский) временно прекратили работу, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь агентства — советник руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) Артем Кореняко. Они прекратили прием и вылет самолетов гражданской авиации ради обеспечения безопасности пассажиров. О возобновлении обычного графика аэропортов будет сообщено особо.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов,говорится в публикации.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги Грабцево. Такая мера была связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Она затронула все операции по прилету и вылету воздушных судов. Кроме того, ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Гумрак в Волгограде.

До этого стало известно, что в аэропорту Гумрак в Волгограде введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации. Ограничения инициировали для обеспечения безопасности полетов.

