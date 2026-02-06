Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 05:05

Ограничения на полеты введены в одном из российских аэропортов

Росавиация временно запретила полеты в аэропорту Калуги Грабцево

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В аэропорту Калуги Грабцево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавации. Причина введения ограничений, как указано в релизе, связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Мера затрагивает все операции по прилету и вылету воздушных судов. Решение, как говорится в публикации, является превентивным.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указано в сообщении.

Конкретные сроки действия ограничений, а также детальные причины их введения пока не раскрываются. Обычно подобные меры могут быть связаны с проведением плановых или внеплановых работ на инфраструктуре аэропорта, неблагоприятными метеоусловиями или другими оперативными обстоятельствами.

Пассажирам и авиакомпаниям рекомендуется уточнять информацию о статусе рейсов напрямую у перевозчиков. Также рекомендуется обращаться в справочную службу аэропорта.

Ранее самолет, следовавший из ирландского Шаннона в американский Бостон, совершил экстренную посадку после сообщения об изнасиловании 16-летней девушки на борту. По информации газеты Irish Star, преступление в отношении подростка совершил ее сосед, 58-летний пассажир.

Калуга
Росавиация
аэропорты
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генетик или сварщик: на кого переучиться, чтобы получать 300 тысяч
Названа неочевидная причина, почему кошки лежат на спине лапами вверх
Опорник пал, бойцы ВСУ сдались без шансов: успехи ВС РФ к утру 6 февраля
Два человека погибли при ударе ВС США по судну в Тихом океане
В России призвали проверить модельные агентства из-за скандала с Эпштейном
ФБР задержало мужчину за угрозы в адрес Трампа и агентов ICE
В Роскачестве ответили, какие блюда не стоит употреблять вместе с пивом
Пасынок Сырского раскрыл, как поплатился за критику отчима
Психолог дала совет родителям, как избежать приступов агрессии у ребенка
Фриланс без соцпакета или работа по найму — что выбрать в 2026 году
Число алкомаркетов в России может сократиться
Россиянам дали совет по накоплению денежных средств
Биография, молодая жена, болезнь дочери: Константину Эрнсту — 65
Юрист ответил, можно ли законно купить «красивые» номера для автомобиля
В Ирландии ужаснулись идее выдавать 14-летних украинок замуж
Психолог объяснила, почему женщины часто стремятся «завиноватить» мужчину
Близкий к переговорам источник озвучил критически важный аспект для Украины
Ограничения на полеты введены в одном из российских аэропортов
100 тыс. рублей — новый порог успеха? Сколько россиян его перешагнули
Британию уличили во лжи о присутствии военных на Украине
Дальше
Самое популярное
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно
Общество

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.