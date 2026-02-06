Ограничения на полеты введены в одном из российских аэропортов

Ограничения на полеты введены в одном из российских аэропортов Росавиация временно запретила полеты в аэропорту Калуги Грабцево

В аэропорту Калуги Грабцево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавации. Причина введения ограничений, как указано в релизе, связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Мера затрагивает все операции по прилету и вылету воздушных судов. Решение, как говорится в публикации, является превентивным.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указано в сообщении.

Конкретные сроки действия ограничений, а также детальные причины их введения пока не раскрываются. Обычно подобные меры могут быть связаны с проведением плановых или внеплановых работ на инфраструктуре аэропорта, неблагоприятными метеоусловиями или другими оперативными обстоятельствами.

Пассажирам и авиакомпаниям рекомендуется уточнять информацию о статусе рейсов напрямую у перевозчиков. Также рекомендуется обращаться в справочную службу аэропорта.

