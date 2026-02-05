Самолеты внезапно «исчезли» над российским городом

Зимняя Олимпиада — 2026
Росавиация установила в аэропорту Волгограда ограничения на полеты самолетов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В аэропорту Гумрак в Волгограде введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Такие меры обычно принимаются в связи с техническими работами, неблагоприятными метеоусловиями, проведением специальных мероприятий или другими факторами, которые могут повлиять на нормальное функционирование аэропорта. Ограничения стали временной мерой, вызванной необходимостью обеспечить безопасность воздушного движения.

Пассажирам, у которых запланированы вылеты или прилеты через аэропорт Гумрак, рекомендуется уточнять информацию о статусе рейсов у авиакомпаний или в справочной службе аэропорта. Введение ограничений может привести к задержкам или переносу рейсов. Росавиация координирует действия всех служб для минимизации неудобств для пассажиров и скорейшего восстановления нормального режима работы аэропорта.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Нижнего Новгорода предотвратили ввоз девяти партий нелегального сыра и меда. Пассажиры, которые везли запрещенные товары, прибыли из другой страны. Продукты были изготовлены в домашних условиях и не имели разрешения на ввоз, маркировки и заводской упаковки.

