08 февраля 2026 в 02:18

Белоусов обратился к военным полицейским

Белоусов поздравил военных полицейских ВС РФ с праздником

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: МО РФ
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов военной полиции с их профессиональным праздником. День военной полиции отмечается 8 февраля, напомнила пресс-служба оборонного ведомства.

Отмечается День военной полиции – единой централизованной структуры, стоящей на страже законности, правопорядка и воинской дисциплины в Вооруженных силах Российской Федерации, — говорится в поздравительном приказе министра.

Белоусов перечислил ключевые задачи, которые выполняют военные полицейские. За ними остаются: контроль за соблюдением уставных норм, борьба с преступностью, охрана важных объектов, обеспечение безопасности дорожного движения и сопровождение воинских грузов.

Особо министр подчеркнул роль военной полиции в условиях специальной военной операции. По его словам, с первых дней военнослужащие этой структуры проявляют мужество, эффективно выполняют поставленные задачи и оказывают помощь гражданскому населению.

