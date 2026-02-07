Зимняя Олимпиада — 2026
Целый город на западе Украины остался без тепла и воды

Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области Украины остановила работу

Город Бурштын в Ивано-Франковской области Украины остался без тепла и водоснабжения после полной остановки Бурштынской теплоэлектростанции, сообщил мэр Василий Андриешин в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, станция прекратила работу из-за серьезных повреждений.

Повреждения очень серьезные, станция сейчас на нуле. Как оно будет дальше, еще никто не знает, потому что только приступаем к разбору завалов. <...> Однако видим, что у нас нет тепла, у нас нет воды, — написал Андриешин.

Ранее оператор «Укрэнерго» сообщил, что мощность всех атомных электростанций на подконтрольной Киеву территории Украины была вынужденно снижена после серии взрывов. Восемь областей страны пострадали от повреждений энергообъектов, включая электростанции и подстанции.

До этого сенатор от ДНР Наталья Никонорова заявила, что на Украине периодически происходят массовые протесты из-за тяжелой ситуации в экономической, социальной и коммунальной сферах. По ее словам, высокое напряжение в этих областях приводит к недовольствам среди населения.

