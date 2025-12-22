Зеленский пообещал санкции гражданам Китая за поддержку СВО

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал санкции против граждан Китая, работающих с военной промышленностью России. В своем Telegram-канале Зеленский также сообщил, что Киев продолжит синхронизацию санкционной политики с западными партнерами.

Отмечается, что санкции также будут введены против тех, кто поддерживает и оправдывает российскую специальную военную операцию на Украине. При этом они могут касаться деятелей массовой культуры и спортсменов.

Ранее сообщалось, что лидеры стран — членов Европейского союза приняли решение о продлении действующего пакета ограничительных мер в отношении России. Данное решение, согласно стандартной процедуре, продлевает режим санкций на очередные полгода.

До этого стало известно, что США готовят новый пакет санкций против России с целью усилить давление на Москву, в случае если она откажется подписывать мирное соглашение с Киевом. Новые рестрикции будут известны уже на этой неделе. Ограничения могут затронуть танкеры, якобы связанные с перевозкой российской нефти. Окончательное решение по этому вопросу будет принимать глава Белого дома Дональд Трамп.