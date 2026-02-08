Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 03:08

Громкие взрывы раздались в Одессе после воздушной тревоги

Одесса Одесса Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В Одессе после объявления воздушной тревоги были слышны взрывы, сообщило информационное агентство «РБК-Украина» со ссылкой на своих корреспондентов. Сирены оповещения в регионе были зафиксированы на онлайн-карте.

Сообщение о взрывах появилось в Telegram-канале агентства. Одновременно с этим в Министерстве цифровой трансформации Украины подтвердили, что в Одесском районе была объявлена воздушная тревога. Подробности о характере взрывов и возможных последствиях на данный момент не уточняются.

В Одессе звучат взрывы, — лаконично указывается в публикации.

Согласно заявлениям российской стороны, подобные удары являются ответными мерами на атаки ВСУ по гражданским объектам. Российские войска атакуют места дислокации личного состава, военной техники, наемников, а также объекты энергетики, оборонной промышленности и центры управления.

Ранее сообщалось, что город Бурштын в Ивано-Франковской области Украины остался без тепла и водоснабжения после полной остановки Бурштынской теплоэлектростанции. Мэр Василий Андриешин в Facebook (деятельность в РФ запрещена) проинформировал, что станция прекратила работу из-за серьезных повреждений.

Одесса
взрывы
сирены
оповещения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Череда болезней, инсульт, слова об СВО: как живет солистка «Город 312» Ая
Финский аэропорт могут закрыть из-за отсутствия туристов из РФ
Тигренок в Приморье провел «смертельную драку» с травинкой
В Москве в ходе реставрации здания найден огромный клад
День святого Валентина в ГД предложили переименовать и сделать плюшевым
Атаки на Белгородчину 8 февраля: блэкаут, Гладков под обстрелом, детали
В России для новорожденных введут новые тесты на редкие болезни
Раскрыты перспективы для ВС России после освобождения Поповки
«Тупиковая позиция»: в ГД дали оценку намерениям Зеленского на ДНР
Громкие взрывы раздались в Одессе после воздушной тревоги
Захарова указала Израилю на фактор роста антисемитизма в ЕС
Названа дата первого выхода Ефремова на сцену после освобождения
В Москве разогнали «сходку» сатанистов
Ким Чен Ын раскритиковал власти КНДР за ошибки в развитии деревень
Понедельник в ближайшие месяцы будет самым «нерабочим» из будних
Часть жителей Запорожской области лишилась электричества
Белоусов обратился к военным полицейским
Распространение вируса Нипах заставило страны Азии принять особые меры
Тело ребенка вытащили из брянской реки
В трех аэропортах России введены ограничения в работе
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.