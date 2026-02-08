Громкие взрывы раздались в Одессе после воздушной тревоги

В Одессе после объявления воздушной тревоги были слышны взрывы, сообщило информационное агентство «РБК-Украина» со ссылкой на своих корреспондентов. Сирены оповещения в регионе были зафиксированы на онлайн-карте.

Сообщение о взрывах появилось в Telegram-канале агентства. Одновременно с этим в Министерстве цифровой трансформации Украины подтвердили, что в Одесском районе была объявлена воздушная тревога. Подробности о характере взрывов и возможных последствиях на данный момент не уточняются.

В Одессе звучат взрывы, — лаконично указывается в публикации.

Согласно заявлениям российской стороны, подобные удары являются ответными мерами на атаки ВСУ по гражданским объектам. Российские войска атакуют места дислокации личного состава, военной техники, наемников, а также объекты энергетики, оборонной промышленности и центры управления.

Ранее сообщалось, что город Бурштын в Ивано-Франковской области Украины остался без тепла и водоснабжения после полной остановки Бурштынской теплоэлектростанции. Мэр Василий Андриешин в Facebook (деятельность в РФ запрещена) проинформировал, что станция прекратила работу из-за серьезных повреждений.