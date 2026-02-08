Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 03:53

День святого Валентина в ГД предложили переименовать и сделать плюшевым

Буцкая: День святого Валентина нужно сделать Днем любви или плюшевого медведя

День святого Валентина День святого Валентина Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Праздник 14 февраля следует модернизировать, убрав упоминание святого Валентина, предложила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Это западное торжество, хоть и прижилось, но его можно «перепрофилировать», пояснила она.

По ее мнению, вместо Дня влюбленных уместнее отмечать «День любви» или даже «День плюшевой игрушки» как символа нежности и доброты. Парламентарий подчеркнула, что это позволит сохранить традицию проявлять симпатию, но в другом контексте.

Мы вполне можем 14 февраля, не вспоминая Валентина с его неоднозначной историей, сделать праздником тех, для кого слова «любовь», «семья», «дети» — важнейшие в жизни, — сказала депутат.

При этом Буцкая напомнила, что в России уже есть официальный праздник — День семьи, любви и верности 8 июля. Она предложила рассматривать февральскую дату как своеобразный старт для планирования свадьбы на июль.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова объяснила, что Россия — гибкое государство, поэтому в стране не осуждается празднование Дня святого Валентина. По ее словам, в РФ нет такого угнетения, как в некоторых других странах. Она привела в пример Францию, где один из ее коллег пожаловался на невозможность поддерживать традиционные семейные ценности.

Госдума
День святого Валентина
праздники
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Череда болезней, инсульт, слова об СВО: как живет солистка «Город 312» Ая
Финский аэропорт могут закрыть из-за отсутствия туристов из РФ
Тигренок в Приморье провел «смертельную драку» с травинкой
В Москве в ходе реставрации здания найден огромный клад
День святого Валентина в ГД предложили переименовать и сделать плюшевым
Атаки на Белгородчину 8 февраля: блэкаут, Гладков под обстрелом, детали
В России для новорожденных введут новые тесты на редкие болезни
Раскрыты перспективы для ВС России после освобождения Поповки
«Тупиковая позиция»: в ГД дали оценку намерениям Зеленского на ДНР
Громкие взрывы раздались в Одессе после воздушной тревоги
Захарова указала Израилю на фактор роста антисемитизма в ЕС
Названа дата первого выхода Ефремова на сцену после освобождения
В Москве разогнали «сходку» сатанистов
Ким Чен Ын раскритиковал власти КНДР за ошибки в развитии деревень
Понедельник в ближайшие месяцы будет самым «нерабочим» из будних
Часть жителей Запорожской области лишилась электричества
Белоусов обратился к военным полицейским
Распространение вируса Нипах заставило страны Азии принять особые меры
Тело ребенка вытащили из брянской реки
В трех аэропортах России введены ограничения в работе
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.