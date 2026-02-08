День святого Валентина в ГД предложили переименовать и сделать плюшевым Буцкая: День святого Валентина нужно сделать Днем любви или плюшевого медведя

Праздник 14 февраля следует модернизировать, убрав упоминание святого Валентина, предложила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Это западное торжество, хоть и прижилось, но его можно «перепрофилировать», пояснила она.

По ее мнению, вместо Дня влюбленных уместнее отмечать «День любви» или даже «День плюшевой игрушки» как символа нежности и доброты. Парламентарий подчеркнула, что это позволит сохранить традицию проявлять симпатию, но в другом контексте.

Мы вполне можем 14 февраля, не вспоминая Валентина с его неоднозначной историей, сделать праздником тех, для кого слова «любовь», «семья», «дети» — важнейшие в жизни, — сказала депутат.

При этом Буцкая напомнила, что в России уже есть официальный праздник — День семьи, любви и верности 8 июля. Она предложила рассматривать февральскую дату как своеобразный старт для планирования свадьбы на июль.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова объяснила, что Россия — гибкое государство, поэтому в стране не осуждается празднование Дня святого Валентина. По ее словам, в РФ нет такого угнетения, как в некоторых других странах. Она привела в пример Францию, где один из ее коллег пожаловался на невозможность поддерживать традиционные семейные ценности.