День святого Валентина в ГД предложили переименовать и сделать плюшевым

Праздник 14 февраля следует модернизировать, убрав упоминание святого Валентина, предложила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Это западное торжество, хоть и прижилось, но его можно «перепрофилировать», пояснила она.
По ее мнению, вместо Дня влюбленных уместнее отмечать «День любви» или даже «День плюшевой игрушки» как символа нежности и доброты. Парламентарий подчеркнула, что это позволит сохранить традицию проявлять симпатию, но в другом контексте.
Мы вполне можем 14 февраля, не вспоминая Валентина с его неоднозначной историей, сделать праздником тех, для кого слова «любовь», «семья», «дети» — важнейшие в жизни, — сказала депутат.
При этом Буцкая напомнила, что в России уже есть официальный праздник — День семьи, любви и верности 8 июля. Она предложила рассматривать февральскую дату как своеобразный старт для планирования свадьбы на июль.
Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова объяснила, что Россия — гибкое государство, поэтому в стране не осуждается празднование Дня святого Валентина. По ее словам, в РФ нет такого угнетения, как в некоторых других странах. Она привела в пример Францию, где один из ее коллег пожаловался на невозможность поддерживать традиционные семейные ценности.