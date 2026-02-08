Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026 в 02:27

Часть жителей Запорожской области лишилась электричества

Балицкий: четыре округа Запорожской области остались без электроэнергии

В Запорожской области произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее сразу четыре муниципальных округа, проинформировал губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Причины аварии он не назвал.

Первоначально Балицкий сообщил о временном отключении света в Куйбышевском и Приморском муниципальных округах. Позже список пострадавших территорий расширился: к ним добавились Черниговский и Бердянский муниципальные округа, а также сам город Бердянск.

Восстановительные работы завершены, подача электроэнергии восстановлена <…> Временное отключение не повлияло на работу критической инфраструктуры области, — написал губернатор через несколько часов.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины в период установившихся морозов бьют по энергетической инфраструктуре Запорожской области: по тепловым станциям, по подстанциям, энергетике. Как уточнил губернатор региона Евгений Балицкий, украинские солдаты буквально «осатанели».

До этого сообщалось, что украинские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры на территории Брянской области. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, противник применил БПЛА самолетного типа, а также реактивные системы залпового огня HIMARS.

Часть жителей Запорожской области лишилась электричества
