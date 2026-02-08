Зимняя Олимпиада — 2026
«Тупиковая позиция»: в ГД дали оценку намерениям Зеленского на ДНР

Депутат Белик посчитал тупиковой позицию Зеленского по Донбассу

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Заявление президента Украины Владимира Зеленского об отказе выводить войска с подконтрольной Киеву части Донбасса может только затянуть конфликт, указал депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости. Парламентарий назвал такую позицию заведомо тупиковой.

Зеленский отмечал, что позиция Киева после переговоров в Абу-Даби не изменилась. По его словам, наиболее надежной тактикой для прекращения огня является принцип «стоим, где стоим».

Белик уверен, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Вооруженных сил Украины. Он подчеркнул, что ВСУ, если не уйдут сами, будут выбиты с территории Донбасса силой. Он призвал украинские войска поторопиться с оставлением оккупированной ими части Донецкой Народной Республики и выйти на «нормальные переговоры», чтобы решить вопрос о гарантиях национальной безопасности для обеих сторон.

Именно диктаторские замашки Зеленского не позволяют украинскому народу выйти из этого конфликта и зажить нормальной жизнью, — резюмировал парламентарий.

Ранее украинский президент уточнил, что собирается отчитываться представителям Европы о ходе переговоров по урегулированию в Абу-Даби. Он написал, что Киев готовится к следующим трехсторонним встречам.

