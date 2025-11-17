Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Госдуме раскрыли, что означают слова Писториуса о войне России и НАТО

Депутат Белик: Писториус расстроен неспособностью навредить России чужими руками

Борис Писториус Борис Писториус Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о возможности военного конфликта между Россией и НАТО является признанием провала западной стратегии, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости. По его мнению, немецкий министр публично выразил разочарование тем, что не удалось нанести серьезный ущерб России силами Украины.

Министр обороны Германии фактически признался перед всем миром в провале специально разработанной операции против России, где главная роль была отведена Украине. Он высказал публичное разочарование, что нанести серьезный ущерб России чужими руками не получилось, расписавшись перед всем миром в бессилии Украины, а значит возможно придется действовать самим, — отметил Белик.

Парламентарий также выразил убеждение, что Германия на протяжении длительного времени вынашивает планы реванша после Второй мировой войны. Он отметил, что высказывание главы оборонного ведомства ФРГ лишь подтверждает эту давнюю тенденцию в немецкой политике.

Ранее Писториус заявил, что в ближайшем будущем может начаться война между Североатлантическим альянсом и Россией. В связи с этим он призвал улучшить ВС стран НАТО. Также министр обратил внимание, что некоторые военные историки уже считают, что Запад провел последнее мирное лето.

