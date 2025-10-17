Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 17:17

«Получил статус попрошайки»: в Госдуме высмеяли прием Зеленского в США

Депутат Белик заявил, что Зеленского встретили в США как попрошайку

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

Президента Украины Владимира Зеленского встретили в США как попрошайку, такое мнение высказал депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. По его словам, которые приводит РИА Новости, в Белом доме, вероятно, уже подготовлен соответствующий орден. Депутат уверен, что большего оскорбления для Зеленского сложно представить.

Зеленский получил статус попрошайки, по крайней мере в США так точно. Судя по тому, как его встречали в аэропорту, возможно, в Белом доме уже подготовлен соответствующий орден для пусть и торжественного, но закрытого вручения, — заявил Белик.

Парламентарий убежден, что шоумен в Зеленском «жил, живет и, наверное, останется жить». Он призвал украинского лидера привыкать, что везде, куда он прилетит «просить деньги», его встретят лишь «тишина и пустота».

Ранее появилась информация, что прибывшего в Вашингтон на переговоры с президентом США Дональдом Трампом Зеленского в аэропорту не встретил никто из представителей американской администрации. Политик приехал, чтобы вновь просить о поставках дальнобойных ракет Tomahawk.

