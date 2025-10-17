Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 15:32

Никто из администрации Трампа не встретил Зеленского в аэропорту США

Фото: Социальные сети

Прибывшего в Вашингтон на переговоры с президентом США Дональдом Трампом главу Украины Владимира Зеленского в аэропорту не встретил никто из представителей американской администрации, сообщает РИА Новости. По данным агентства, Зеленский намерен вновь просить о поставках дальнобойных ракет Tomahawk.

Во время приземления самолета Зеленского на взлетной полосе не было даже почетного караула. В попытке сгладить ситуацию украинская сторона организовала собственную встречу. У трапа самолета президента Украины ожидали глава его офиса Андрей Ермак, новый посол Украины в США Ольга Стефанишина, а также экипаж самолета, на котором прибыл Зеленский.

В пятницу, 17 октября, должны состояться переговоры между Зеленским и президентом США. До встречи с Трампом украинский президент собирался провести встречи с представителями военно-промышленного комплекса (Raytheon и Lockheed Martin), а также энергетических компаний и министром энергетики США Крисом Райтом.

Ранее аналитик издания Spectator Джейкоб Хейлбранн заявил, что российский лидер Владимир Путин переиграл Зеленского перед его встречей с Трампом. По его словам, теперь украинский политик вряд ли получит согласие на поставку Киеву крылатых ракет Tomahawk.

Владимир Зеленский
Дональд Трамп
США
Украина
