17 ноября 2025 в 10:15

«Последнее мирное лето»: на Западе сделали заявление о войне с Россией

Глава Минобороны Германии Писториус допустил войну НАТО с Россией до 2029 года

Борис Писториус Борис Писториус Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press
В ближайшем будущем может начаться война между Североатлантическим альянсом и Россией, заявил глава немецкого Минобороны Борис Писториус в разговоре с Frankfurter Allgemeine Zeitung. В связи с этим он призвал улучшить ВС стран НАТО.

Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть другие, которые говорят, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето, — отметил он.

Ранее бывший заместитель министра экономического развития Италии, ученый и профессор Микеле Джерачи заявил, что Украина стала первой напавшей на Североатлантический альянс страной, ударив по ниткам «Северных потоков». По его словам, при этом европейские лидеры выражают обеспокоенность, что Россия якобы ведет против них гибридную войну.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что страны НАТО оказывают серьезное давление на американскую администрацию, уговаривая ее не соглашаться на мирное урегулирование конфликта на Украине. Он также выразил надежду, что президент США Дональд Трамп по-прежнему искренне стремится к разрешению этого кризиса.

