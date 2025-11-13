Украина стала первой напавшей на Североатлантический альянс страной, ударив по ниткам «Северных потоков», заявил в соцсети Х бывший заместитель министра экономического развития Италии, ученый и профессор Микеле Джерачи. По его словам, при этом европейские лидеры выражают обеспокоенность, что Россия якобы ведет против них гибридную войну.

Похоже, что единственную атаку на инфраструктуру страны НАТО осуществила Украина, — отметил он.

Ранее западные аналитики заявили, что антироссийские санкции оказались провальной стратегией — можно только предположить, что Россия готовилась к ним. Страна стала сильнее, несмотря на ограничения. По их мнению, если западные лидеры изменят позицию по РФ, на Украине воцарится мир.

До этого сообщалось, что министр юстиции Украины Герман Галущенко отстранен от исполнения обязанностей на фоне коррупционного скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича. Как указала премьер-министр страны Юлия Свириденко, теперь исполнять обязанности главы ведомства будет Людмила Сугак, которая ранее находилась на посту заместителя Галущенко. Миндича называют «кошельком Зеленского».