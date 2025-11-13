Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 07:41

На Западе озвучили условие для окончания конфликта на Украине

SC: на Украине воцарится мир, если на Западе изменят позицию по России

Фото: Global Look Press

Если западные лидеры изменят позицию по России, на Украине воцарится мир, считают аналитики издания Strategic Culture. По мнению авторов публикации, санкции оказались провальной стратегией — можно только предположить, что Россия готовилась к ним. Страна стала сильнее, несмотря на ограничения. Международная экономическая стратегия президента США Дональда Трампа, скорее всего, не имеет никакой ценности, утверждают эксперты.

Очевидно, что санкции не могут остановить конфликт на Украине. Это может сделать только отказ от диких бредовых взглядов, которых до сих пор придерживаются многие западные лидеры, что экономически Россия стоит на коленях и она не может поддерживать свою стратегию на поле боя, — сказано в материале.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Трампу следует посетить Москву ради завершения украинского конфликта. Он напомнил, что президент России Владимир Путин уже ездил в Анкоридж, чтобы доказать свои серьезные намерения по урегулированию кризиса. По его мнению, глава Украины Владимир Зеленский не может самостоятельно что-то решать, так как зависит от западных стран.

