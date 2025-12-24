Юрист раскрыл, на какую сумму попала напоившая москвича азотом студия

Житель Москвы, получивший травмы желудка после употребления жидкого азота на корпоративе, имеет право потребовать у организаторов мероприятия компенсацию в размере до 2 млн рублей, заявил NEWS.ru юрист Михаил Пирогов. По его словам, решение суда будет зависеть от тяжести нанесенного вреда здоровью.

Может ли пострадавший претендовать на компенсацию? Да. Даже если это был корпоратив и платил работодатель, пострадавший остается потребителем услуги и может требовать возмещения вреда здоровью. Если вред легкий, без операции и стойких последствий, сумма взыскания составляет 20–150 тыс. рублей, плюс фактические расходы на лечение. При нанесении среднего вреда, учитывая длительную нетрудоспособность, можно взыскать 150–600 тыс. рублей, а иногда до 1 млн. Тяжкий вред здоровью позволяет отсудить от 500 тыс. до 2 млн рублей. Для компенсации будущих расходов необходимы чеки и заключения врачей, — поделился Пирогов.

Он подчеркнул, что обычно выдвигаются сразу несколько категорий требований. По словам юриста, в первую очередь это касается затрат на лечение и реабилитацию, таких как платные обследования, медикаменты, хирургические вмешательства, специализированное питание, утраченный доход за время нетрудоспособности, будущие расходы и компенсация морального ущерба.

Нередко заявляют штраф или неустойки по закону о защите прав потребителей, если услугу оказывало юрлицо или ИП и требования добровольно не удовлетворили, но конкретные суммы и применимость зависят от того, как оформлялся заказ и кто указан исполнителем. Отдельно в потребительском споре, если услуга оказана с нарушением безопасности, может добавиться штраф 50% от суммы, присужденной в пользу потребителя, если до суда была претензия и не удовлетворили добровольно. Еще могут взыскать расходы на юриста и экспертизы, — резюмировал Пирогов.

Ранее сообщалось, что во время проведения корпоративного мероприятия в московской кулинарной студии один из участников получил разрыв желудка. Это произошло в результате употребления коктейля, приготовленного с использованием жидкого азота.