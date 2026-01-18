«Вы ничего не вырежете»: Трамп пригрозил подать в суд на CBS

Белый дом пригрозил телеканалу CBS иском после интервью с Дональдом Трампом. Пресс-секретарь Каролин Левитт предупредила ведущего Тони Докупила, что беседа с главой государства в рамках программы CBS Evening News должна выйти полностью, передает газета New York Times.

Он (Трамп. — NEWS.ru) сказал: «Ребята, убедитесь, что вы ничего не вырежете, позаботьтесь, чтобы интервью было показано полностью». Он добавил: «Если не полностью, то мы подадим на вас в суд», — сказала Левитт.

Ранее выяснилось, что Дональд Трамп требует от британской вещательной корпорации BBC по меньшей мере $10 млрд за искажение его слов при помощи искусственного интеллекта или других технологий. Соответствующее заявление американский лидер подал в федеральный суд Южного округа штата Флорида. Истец обвиняет Би-би-си по двум пунктам: в клевете и в нарушении закона Флориды о «вводящих в заблуждение и недобросовестных торговых практиках».

До этого стало известно, что BBC столкнулась с серьезными обвинениями в манипуляции видеоматериалами на прошлой неделе. Выяснилось, что в программе Panorama была искажена речь Трампа, произнесенная им в январе 2021 года.

Комментируя скандал вокруг эфира BBC с речью Трампа, представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что телеканал неоднократно публиковал ложную информацию. Так, напомнила она, компания участвовала в создании фейков о специальной военной операции.