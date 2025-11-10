Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 11:06

Захарова обвинила BBC в распространении фейков

Захарова: на BBC клейма ставить негде

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Телеканал BBC неоднократно публиковал ложную информацию и участвовал в создании фейков, включая события в Буче, сообщила ТАСС представитель МИД России Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала отставку генерального директора британской корпорации Тима Дейви.

На них клейма ставить негде. Фальсификацию в Буче точно так же «отредактировала», а на самом деле информационно сфабриковала именно BBC. Также они придумывали невероятные истории про российских болельщиков в преддверии Олимпиады в Сочи, фейки про Сирию, раздували абсурдные вбросы про Скрипалей и многое другое, — сказала Захарова.

Отставка руководителей последовала за публикацией расследования Telegraph о монтаже речи президента США Дональда Трампа, создававшем ложное впечатление о его призывах к штурму Капитолия. После этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт обвинила BBC в распространении фейковой информации.

Перед отставкой Дэйви заявил, что причиной его ухода стали текущие дискуссии вокруг новостной службы. Он признал, что были допущены ошибки и именно он должен нести за них ответственность. Председатель совета управляющих Самир Шан указал, что это «грустный день для BBC».

