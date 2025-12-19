Корреспондент BBC назвал достижение Трампа с Россией

Президенту США Дональду Трампу удалось установить дружеские отношения с Россией, заявил NEWS.ru корреспондент британского издания BBC Стивен Розенберг. По его словам, американская администрация пересмотрела свое отношение к Москве, в том числе в рамках стратегии нацбезопасности.

Хотя мы видим, что Трамп, трамповская Америка больше подружилась с Россией. [У нее есть] новая стратегия безопасности, где о России уже не говорят как о противнике, — подчеркнул Розенберг.

Ранее корреспондент BBC задал вопрос о будущем России президенту Владимиру Путину во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. Журналист спросил у главы государства, предвидятся ли новые специальные военные операции.

В ответ Путин заявил, что Россия не будет предпринимать никаких шагов, если к ней отнесутся с уважением. По его словам, важное условие — чтобы Москву не обманывали, как это было с расширением НАТО на восток.

До этого президент, говоря о генеральном секретаре НАТО Марке Рютте в ходе прямой линии, назвал его умным и эффективным политиком, но резко раскритиковал его риторику о конфликте с РФ. Российский лидер призвал Рютте прочитать новую стратегию национальной безопасности США.