Путин рассказал, при каком условии не будет новых спецопераций Путин: новых спецопераций не будет, если к России будут относиться с уважением

Новых специальных военных операций не будет, если Россию не будут «надувать», заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. По его словам, к стране должны относиться с уважением.

Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением, будете соблюдать наши интересы, так же как и мы постоянно пытались соблюдать ваши. Если вы не будете нас надувать как надули с расширением НАТО на восток, — сказал Путин.

Перед этим президент отметил, что Россия не считает себя ответственной за жертвы в ходе военной операции на Украине, поскольку не она инициировала конфликт. Путин напомнил, что конфликт был развязан «после антиконституционного вооруженного переворота в 2014 году». После него, как отметил глава государства, руководители Киева начали боевые действия против своих граждан на юго-востоке страны.

Путин в ходе прямой линии также заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп предпринимает серьезные усилия для решения украинского конфликта. Глава государства считает намерения американского лидера искренними.