03 января 2026 в 20:47

Раскрыты масштабы авиационной операции США в Венесуэле

Пентагон: США применили более 150 самолетов в операции против Венесуэлы

Операция США против Венесуэлы проводилась с применением более 150 самолетов, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн. По его словам, авиация вылетала из разных точек западного полушария и действовала в тесной координации в рамках единого плана, передает пресс-служба Белого дома.

Слово «интеграция» не описывает в полной мере всю сложность подобной, столь выверенной операции, в которой участвовало более 150 самолетов, которые в тесной координации вылетели из разных точек в западном полушарии, — сказал Кейн.

Генерал уточнил, что в операции были задействованы истребители F-35, F-22 и F-18, самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-2, а также стратегические бомбардировщики B-1 Lancer.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что особое внимание США к Венесуэле в новой Стратегии национальной безопасности связано с попыткой добиться энергетического доминирования на Западном полушарии. Он отметил, что Венесуэла является мировым лидером по запасам нефти, и задался вопросом о том, какая страна может стать следующей целью.

