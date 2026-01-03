В Совфеде раскрыли, почему США атаковали Венесуэлу Косачев связал внимание США к Венесуэле с новой Стратегией нацбезопасности

США уделяют большое внимание Венесуэле в новой Стратегии нацбезопасности, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале. По его мнению, это связано с попыткой достичь доминирования в сфере энергетики Западного полушария.

На самом деле важнейшей считаю ставку еще на одно доминирование — в сфере энергетики. <...> Полагаю, отсюда такое внимание к Венесуэле — абсолютному мировому лидеру по запасам нефти. Напомню, что за Венесуэлой в тройку лидеров входят также Саудовская Аравия, Иран и Канада. Любопытно, не так ли? Кто следующий под прицелом? — написал Косачев.

По словам Косачева, в обновленной американской Стратегии национальной безопасности затрагиваются такие вопросы, как отказ от дальнейшего расширения НАТО, наличие разногласий с европейскими союзниками, необходимость стабилизации отношений с Россией и сохранение доминирующей роли США в Западном полушарии.

Ранее сообщалось, что для правительства Венесуэлы экспорт нефти остается главным источником выживания, хотя его доля в мире составляет меньше 1%. Президент США Дональд Трамп демонстрирует жесткий подход, используя не только юридические санкции, но и физический перехват грузов в международных водах.