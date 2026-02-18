Зимняя Олимпиада — 2026
В Совфеде раскрыли, кто стоит за делегацией Украины в Женеве на самом деле

Джабаров: украинскую делегацию в Женеве курирует Британия

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Украинскую делегацию на переговорах в Женеве, предположительно, курируют представители Британии, поселившиеся с ними в одной гостинице, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Вести.Ру». По мнению сенатора, британская сторона традиционно пытается дестабилизировать ситуацию и сорвать диалог.

В том отеле, где живет делегация Украины, поселилась какая-то британская делегация, которая, похоже, курирует поведение украинцев. <…> Как обычно, пытаются мутить воду, пытаются сорвать переговоры, — высказался он.

Ранее глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил журналистам, что переговоры по урегулированию на Украине в Женеве носили напряженный, но конструктивный характер. По словам дипломата, консультации продолжались два дня, проходили в различных форматах и потребовали значительных временных затрат.

Кроме того, политолог-американист Малек Дудаков заявил, что глава армейского ведомства США Дэниел Дрисколл прибыл в Женеву для оказания мощного давления на украинскую делегацию в ходе переговоров с Россией. По словам эксперта, министр сейчас исполняет функции спецпредставителя главы Белого дома Дональда Трампа по взаимодействию с Киевом, сменив в этой роли Кита Келлога.

