19 декабря 2025 в 09:00

Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025: трансляция, главные заявления

Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
19 декабря в 12:00 выйдет в эфир программа «Итоги года с Владимиром Путиным», на которой президент России в режиме реального времени ответит на самые актуальные вопросы представителей СМИ и граждан. В передаче объединяются большая пресс-конференция и прямая линия.

На протяжении последних двух недель каждый желающий мог задать вопрос главе государства через официальный сайт программы, а также с помощью СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40. Кроме того, обращения принимались в официальных приложениях соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники» и через мессенджер MAX.

Количество вопросов для прямой линии с президентом превысило 2,5 млн. Организаторы получили от россиян более 918 тыс. звонков, 328 тыс. СМС. Не менее 83 тыс. обращений граждане РФ отправили через сайт прямой линии, 25 тыс. — через приложение.

Корреспонденты NEWS.ru также примут участие в прямой линии с Путиным. Представляем текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

10:05. Журналистов в Гостином дворе угощают сырниками, блинчиками с мясом и куриными шашлычками, передает РИА «Новости». В буфете также можно взять сэндвичи с ветчиной, с сыром, пирожки с картофелем, с клубникой, с повидлом, кексы, яблоки и груши. Из напитков предложены чай, кофе и вода.

09:59. Центральным элементом студии на прямой линии Путина будет необычный треугольный стол, за которым президент расположится вместе с соведущими. Интерьер площадки выполнен в строгих кобальтовых и серых тонах, а ключевым техническим решением стал гигантский мультимедийный экран с картой России за спиной лидера. Студия оснащена множеством дополнительных мониторов для видеосвязи с регионами. Журналисты, аккредитованные на совмещенный формат прямой линии и пресс-конференции, разместятся в амфитеатре.

Для пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова предусмотрено отдельное место с пюпитром на импровизированной сцене, откуда он будет координировать ход мероприятия.

09:37. У посетителей прямой линии президента РФ Владимира Путина изъяли квашеную капусту, энергетики и мандарины, передает РИА «Новости». Также на входе в Гостиный двор у участников мероприятия изымают спреи, капли для носа, шоколадные батончики, напитки.

09:22. Прямую линию с Владимиром Путиным в этом году проведут журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская. Они будут находиться рядом с российским лидером, помогая вести диалог с согражданами.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб предположила, какие социальные темы Путин может затронуть в ходе прямой линии. По ее мнению, на мероприятии, возможно, будет освещен ход реализации национальных проектов, таких как «Семья» и «Кадры».

09:02. У входа в Гостиный двор в Москве, где пройдет прямая линия президента РФ Владимира Путина, образовалась очередь из журналистов, которые будут освещать мероприятие, передает корреспондент NEWS.ru.

