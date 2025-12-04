«Они тусуются на фудкортах»: психолог раскрыла, чем заменить Roblox

Подросткам очень важно социальное взаимодействие, рассказала NEWS.ru детский психолог Кира Макарова, комментируя блокировку интернет-ресурса Roblox в России. По ее словам, несовершеннолетние используют онлайн-игры и социальные сети прежде всего для общения.

Но здесь есть и хорошая новость. Никакой компьютер, никакая социальная сеть не заменяет живого человеческого общения. Если в зрелом возрасте это уже может быть не очень важно, то подросткам жизненно необходимо общаться. Это является условием для гармоничного развития ребенка, — отметила специалист.

Она добавила, что социум формирует благоприятную среду для развития личности. По мнению психолога, современным подросткам не хватает живого общения. Поэтому важно создавать места в городе, где дети смогут заняться полезным делом и познакомиться.

Почему они собираются в торговых центрах, тусуются на фудкортах? Потому что им негде больше общаться. Поэтому нужно открывать детские центры для развития, причем они должны быть бесплатными, и кружки наподобие тех, которые были в советское время, потому что именно они уводили подростков с улицы, — подчеркнула Макарова.

3 декабря Роскомнадзор ограничил доступ к сервису Roblox. Причиной стала публикация материалов, связанных с пропагандой экстремизма, терроризма и призывами к насилию. Кроме того, регулятор выявил на платформе контент с ЛГБТ-тематикой (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).