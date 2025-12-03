Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 17:23

Roblox официально заблокировали в России

Роскомнадзор заблокировал Roblox из-за пропаганды терроризма и ЛГБТ

Фото: Jaque Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press
Роскомнадзор ограничил доступ к сервису Roblox, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Причиной стала публикация материалов, связанных с пропагандой экстремизма, терроризма и призывами к насилию. Кроме того, регулятор выявил на платформе контент с ЛГБТ-тематикой (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Роскомнадзор ограничил доступ к американскому интернет-сервису Roblox, — отметили в РКН.

Утром 3 декабря россияне пожаловались на бесконечную загрузку веб-версии Roblox, отсутствие подключения к серверам и неработоспособность мобильного приложения. У части игроков доступ к платформе появляется только после запуска сторонних программ.

Ранее депутат Антон Немкин заявил, что риск контактов детей со злоумышленниками на игровой платформе Roblox остается высоким, поскольку возрастные проверки пользователей не предотвращают их общение с несовершеннолетними. По его мнению, введение подобной верификации является лишь косметической мерой, не решающей системных проблем.

Roblox
Россия
ограничения
блокировки
Роскомнадзор
терроризм
экстремизм
ЛГБТ
