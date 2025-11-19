В Госдуме раскрыли, какую угрозу для детей представляет Roblox

Риск общения детей со злоумышленниками на игровой площадке Roblox высок, поскольку проверки возраста пользователей не помешают им контактировать с несовершеннолетними, сообщил РИА Новости депутат Антон Немкин. По его словам, введение возрастной проверки является «косметической мерой», которая не затрагивает системных проблем.

Введение возрастной верификации в Roblox — шаг, который компания преподносит как фундаментальное усиление защиты детей. <...> Roblox остается пространством с крайне низким порогом входа, — подчеркнул парламентарий.

Немкин добавил, что на платформе минимальна проверка личности и слабая модерация. Такие критерии делают Roblox уязвимой для злоумышленников, которые продолжают пользоваться доверчивостью детей.

Депутат также выразил сомнения относительно безопасности передачи биометрических данных сторонним подрядчикам, что вызывает вопросы о защите личной информации самих пользователей.

Ранее стало известно, что Roblox в январе 2026 года начнет в обязательном порядке проверять возраст пользователей по фотографии. Также верификация будет осуществляться по видео.